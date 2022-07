सावधान: इन 5 ड्रिंक्स से हो सकता है 10 तरह का कैंसर, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं सेवन?

Causes of Cancer: विश्व में कैंसर को मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है और डब्ल्यूएचओ (WHO) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन कैंसर (Cancer) के नए मामले सामने आते हैं. WHO की मानें तो भारत में भी प्रत्येक 10 भारतीयों में से एक को अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित होने की संभावना रहती है और 15 में से एक व्यक्ति की मौत कैंसर के कारण ही होती है.

मानव शरीर में कैंसर होने का बड़ा कारण खानपान ही होता है. तंबाकू, अल्कोहल, पैक्ड, प्रोसेस्ड फूड और केमिकल्स से युक्त चीजे इसका मुख्य कारण होते हैं. आज हम आपको ऐसे पांच पेय पदार्थ के बारे में बताने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर एक नहीं बल्कि 10 प्रकार के कैंसर के कारण है.

वीडियो में देखें पूरी डिटेल

कैंसर शरीर में होने वाली एक असामान्य और खतरनाक स्थिति है, जो शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने का काम करती है, यह बीमारी बहुत घातक और जानलेवा होती है. कैंसर कई तरह का होता है और सबसे प्रमुख कैंसर ब्रैस्ट, लंग्स, माउथ, कोलन, रेक्टम, प्रोस्टेट और ब्लड कैंसर होता है.

क्या होते हैं कैंसर के कारण

डब्ल्यूएचओ (WHO) के मुताबिक कैंसर तंबाकू, हाई बॉडी मास इंडेक्स यानी मोटापा, शराब, फल और सब्जियों का कम सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से वह पांच पेय पदार्थ है जो कैंसर का कारण बन जाते हैं.

सबसे पहला और बड़ा कारण है 'शराब'

कैंसर का प्रमुख कारण है शराब, हर रोज बहुत अधिक मात्रा में शराब पीने वालों में नेक, लीवर, ब्रस्ट और कोलन के कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. यूं तो शराब के कभी-कभार का सेवन भी मना किया जाता है और यदि कोई महिला 1 दिन में एक ड्रिंक और पुरुष 2 ड्रिंक से अधिक शराब पी लेता है तो उसमें कैंसर होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है.

बोतल बंद पानी

बोतलबंद पानी से भी कैंसर हो सकता है क्योंकि बोतल में बिस्फेनॉल-ए या BPA होता है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है. बीपीए एक हार्मोन अवरोधक के रूप में काम करता है जो बदले में कैंसर का कारण बन जाता है और बीपीए की वजह से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और चयापचय संबंधी विकारों का खतरा भी बढ़ जाता है.

कॉफी भी कैंसर का कारण

अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च अनफिल्टर कॉफी कैंसर का कारण बनती है. कॉफी पीने का शौक भी आपको कैंसर ग्रसित कर सकता है. अगर आप कॉफी पीना चाहते हैं तो बिना क्रीम, चीनी और फ्लेवर वाली कॉफी ही पी सकते हैं, क्योंकि शुगर और क्रीम के रूप में मौजूद फैट से मोटापा बढ़ेगा और यह ब्लड शुगर को भी बढ़ा सकता है और ऐसे में यह कैंसर का कारण बन जाता है.

एनर्जी ड्रिंक भी बढ़ा सकती है समस्या

एनर्जी ड्रिंक भी कैंसर का कारण बन सकती है क्योंकि इसमें कैफिन और चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कई तरह के कैंसर की समस्याओं को बढ़ा देती है जैसे कि मोटापा या फिर डायबिटीज.

सोडा भी देता है कई तरह के कैंसर को बुलावा

जॉन्स हापकिंस स्कूल आफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक डार्क कलर के सोडे में 4-Mel होता है, जो कैंसर का कारण बन जाता है और यह तत्व कई तरह के कैंसर के लिए जिम्मेदार होते है.

नोट: इस आर्टिकल में दिए गए टिप्स और सलाह केवल सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं, इनको आजमाने से पहले किसी विशेषज्ञ और डॉक्टर की सलाह जरूर ले ज़ी मीडिया इसके लिए उत्तरदायी नहीं है.

यह भी पढ़ें -

मानसून में जिम नहीं जा पा रहे है, तो टेंशन किस बात की, इन योगासन से पाएं फिट बॅाडी