गुर्जर-मीणा राजनीति के चाणक्य राजेश पायलट का जन्मदिन आज, अशोक गहलोत को भी आई याद

Rajesh Pilot Birthday : राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है. एक साल के भी कम वक्त बचा है और कांग्रेस ने अपनी सरकार को रिपीट कराने की कोशिश फिर से शुरु कर दी है. वो बात अलग है कि कांग्रेस में ये कोशिश दो तरफा हो रही है.

सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट अपने अपने स्तर पर चुनावी प्रचार में जुटे हैं. इस बीच सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को अशोक गहलोत ने उनकी जयंति पर याद किया और श्रद्धांजलि दी.

कहते हैं कि राजेश पायलट का काफिया जब दौसा की सड़कों से गुजरता था, तब लोग पलक पावड़े बिछाए उनका इंतजार करते और उनके नाम के नारे लगाते थे. ऐसा ही कुछ दौसा में इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ों यात्रा के दौरान देखने को मिल था. जब लोगों ने सचिन पायलट के नाम के नारे लगाये थे. बशर्ते सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खटास बयानों में दिख रही है. लेकिन राजेश पायलट का नाम आते ही वो खटास दूर हो जाती है.

My humble tributes to prominent farmers' leader and former union minister Shri Rajesh Pilot on his birth anniversary.

