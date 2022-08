सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर लगाया राष्ट्रीय ध्वज, ली परेड की सलामी

Jaipur: आज देश 75वां स्वतंत्रता (75th Independence Day) दिवस मना रहा है. इसके चलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot)के आवास पर कार्यक्रम आयोजित हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लगाया. वहीं, मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.

गहलोत ने कहा कि यह दिन हमें देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले है. स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत और कुर्बानियों को याद करने का अवसर देता है.

उनके त्याग और बलिदान के परिणामस्वरूप ही आज हमारा देश आजाद है और पूरी दुनिया में देश अपनी अलग पहचान बना रहा है.

उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र लगातार सशक्त एवं समृद्ध हुआ है. यह हमारे देश के महान नेताओं की स्वस्थ प्रजातांत्रिक सोच का परिणाम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक प्रदेशवासी के साथ न्याय करने, अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 15, 2022