CM अशोक गहलोत ने PWD विभाग में भ्रष्टाचार पर कहा, अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ से बर्बाद हुई राजस्थान की सड़कें

CM Gehlot said on corruption in PWD: सीएम गहलोत ने प्रदेश में PWD विभाग में अधिकारी और ठेकेदारों लेकर बड़ा बयान दिया है. CM ने PWD विभाग के अधिकारियों को कड़े लहजे में कहा मैं नीचे के अधिकारियों की नहीं प्रमुख अधिकारियों की जिम्मेदारी मानूंगा.