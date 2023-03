Qavi Khan: पाकिस्तानी अभिनेता कवी खान का निधन, इमरान खान, अदनान सामी समेत कई दिग्गज कलाकार ने जताया गहरा शोक

Qavi Khan: दिग्गज पाकिस्तानी अभिनेता कवी खान नहीं रहे. रविवार, 5 मार्च को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया. प्रसिद्ध अभिनेता का कनाडा में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया, जहां वे इलाज के लिए थे. बताया जा रहा है कि वो कैंसर से पीड़ित थे. खबरों के मुताबिक, दिग्गज अभिनेता के बेटे अदनान कावी ने कहा कि अंतिम संस्कार के समय और तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी. पारिवारिक सूत्रों ने कथित तौर पर कहा कि कवी खान का अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि आज, 6 मार्च को कनाडा में होगी. मिसिसॉगा की एक मस्जिद में जुहर की नमाज के बाद जनाजे की नमाज अदा की जाएगी. इसके बाद दिवंगत अभिनेता को ब्रैम्पटन में मीडोवले कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा.

Saddened to learn of the passing of famous actor Qavi Khan. My prayers & condolences go to his family.

इमरान खान ने कवी खान को दी श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कवि खान के निधन पर शोक व्यक्त किया. “प्रसिद्ध अभिनेता कवी खान के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. मेरी प्रार्थना और संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं.”

Saddened to learn of Legendary Actor Muhammad Qavi Khan Sahib’s passing away… He was simply one of the finest!!

My deepest heartfelt condolences to his family…

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون

May Allah SWT bless him in Jannat-ul-Firdaus...Ameen. pic.twitter.com/BnsRsHUaLF

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) March 5, 2023