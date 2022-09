गहलोत के करीबी मंत्रियों पर दिव्या मदेरणा का बड़ा वार, इतिहास याद दिलाते हुए लगाया अनुशानसहीनता का आरोप

Divya Maderna On Gehlot Camp: राजस्थान की सियासी में संकट के बादल गहराते जा रहे हैं. एक ओर जहां अशोक गहलोत के खेमे ने आलाकमान से बगावत कर अड़ गए हैं, तो वहीं सचिन पायलट के खेमे में फिलहाल शांति दिखाई दे रही है. इसी बीच पार्टी लाइन के साथ खड़े नेताओं ने बगावती रुख अपनाने वाले गुट पर हमला तेज कर दिया. तेजतर्रार नेताओं में शुमार ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने अब मुख्यमंत्री गहलोत के सबसे भरोसेमंद मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी पर निशाना साधा है.

दिव्या मदेरणा ने महेश जोशी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरासर अनुशासनहीनता है. महेश जोशी जी सोच रहे हैं कि वह कांग्रेस हाईकमान से ऊपर हैं. कांग्रेस अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि क्या करें और क्या न करें. हाईकमान निश्चित रूप से जानता है कि कौन पार्टी को मजबूत या कमजोर करेगा. मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के शीर्ष नेताओं को उनकी फर्जी सलाह की जरूरत है.

How can Mahesh Joshi boycott the CLP meeting being a chief whip of the party. Now-onwards I will not be taking any directions of party whip from him.He phoned all legislators to come for CLP and he on parallel lead anti party activity at S Dhariwal’s residence. @inc @ajaymaken https://t.co/nx4XXTpDmF

— Divya Mahipal Maderna (@DivyaMaderna) September 26, 2022