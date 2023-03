अगले मंगलवार ना करें ये गलतियां, अमंगल से होगा सामना

Holika Dahan 2023 : अगले मंगलवार को होलिका दहन है यानि की 7 मार्च को. इस दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 6 कामों को कभी नहीं करना चाहिए. शुभता का नाश होता है.

अगले मंगलवार को होलिका दहन होगा. ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है. इसलिए इन दिन कुछ काम करना वर्जित है.

होलिका दहन पर क्या ना करें (What not to do on Holika Dahan 2023 )

होलिका दहन पर काला या सफेद कपड़ा ना पहनें. काला रंग नकारात्मक माना जाता है और सफेद पर नेगेटिविटी का प्रभाव जल्द होता है. इस लिए इन दिन बिल्कुल इन दोनों रंगों का प्रयोग नहीं करें.

होलिका दहन के समय महिलाएं सिर को ढके और पुरूष भी सिर पर पकड़ा रखे. सिर को खुला ना छोड़े.

होलिका दहन के दिन ना किसी को उधार दें और ना ही लें. ऐसा करने पर साल पर आर्थिक परेशानी रहती है.

होलिका दहन के दिन रास्ते में गिरी मिली किसी भी वस्तु को ना उठाएं. इस दिन नकारात्मकता हावी होती है. तंत्र मंत्र ज्यादा किया जाता है.

होलिका दहन नवविवाहित स्त्री को और उस महिला को जिसकी केवल एक संतान हो नहीं देखना चाहिए.

होलिका दहन के दिन मांस-मदिरा और तामसिक चीजों से खुद को दूर रखें.

होलिका दहन 2023 पर क्या करें (What to do on Holika Dahan 2023)

होलिका दहन से पहले शरीर पर उबटन लगाये और फिर इसे निकालकर होलिका में जला दें. ताकि शरीर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाए.

होलिका दहन की पूजा में पूर्व या उत्तर मुख करके बैठें.

होलिका दहन के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करें.

होलिका दहन के बाद आप अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुसार दान कर सकते हैं. जैसे कुंभ और मकर के स्वामी ग्रह शनि हैं , तो इनको काली चीजों का दान करना चाहिए.

होलिका दहन की अग्नि में अनाज की बाली या फलियां भूनकर खाने से सेहत ठीक रहती है.

होलिका दहन पर रात में मां लक्ष्मी की आराधना से धन-वैभव की प्राप्ति होती है.

