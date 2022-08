Flood In Rajasthan : राजस्थान में कई जिलों में बाढ़ के हालात, उफान पर नदियां, लबालब बांध

Flood In Rajasthan : राजस्थान में बीते तीन दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है. बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो करीब आधा दर्जन जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं, तो वहीं पूर्वी राजस्थान के साथ-साथ पश्चिमी राजस्थान के भी कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई.

आज सुबह 8.30 बजे दर्ज बारिश के अनुसार सिरोही, उदयपुर, जालौर, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं-कहीं अतिभारी बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश 143MM भीनमाल, जालौर में दर्ज की गई, तो वहीं पूर्वी राजस्थान में 120MM देलदर, सिरोही में दर्ज की गई.

धौलपुर में चंबल उफान पर, प्रशासन का अलर्ट, पुलिस ने कहा सेल्फी के लिए जान से ना करें खिलवाड़

बीते 24 घंटों में करीब 1 दर्जन जिलों में बारिश का दौर जारी है, जालौर के भीनमाल में इस दौरान सबसे ज्यादा 144 एमएम बारिश दर्ज की गयी है. तो वहीं सिरोही के देलदर में इस दौरान 120 एमएम बारिश की दर्ज की गयी है. जैसलमेर में 64.2 एमएम, सिरोही में 34.5 एमएम, जोधपुर में 20.3 एमएम और जालौर में 14.5 एमएम बारिश दर्ज की गयी है. करीब एक दर्जन जिलों में 5 एमएम से 15 एमएम तक बारिश की दर्ज की गयी है.

सिरोही में रेस्क्यू में लगे SDRF के जवान बहे, बूंदी में 8 गांव में बाढ़, जालोर में मूसलाधार बारिश

मौसम विभाग के अनुसार आज वेल मार्क लो प्रेशर जैसलमेर के आसपास पहुंच गया है, इसके प्रभाव से आज भी जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के दौर जारी रहेंगे, इसके साथ ही राज्य के शेष भागों में आज से ही बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी होगी.

मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के किसी भी स्थान पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज नहीं होने की संभावना जताई है, हालांकि आज से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होगी, तो वही अगले 24 घंटों से पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां पूरी तरीके से थमने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

#WATCH | Flood situation in Kota as heavy rainfall continues to lash this region in Rajasthan; Relief and rescue operation underway pic.twitter.com/ShAa9p1DGo

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 23, 2022