GT vs CSK Playing XI, Qualifier 1: ये होगी चेन्नई और गुजरात की प्लेइंग-11, गिल और कॉनवे पर रहेगी सब की नजर

GT vs CSK Head-to-Head IPL 2023, Playing XI, Qualifier 1: गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) आईपीएल सीजन 2023 के पहले क्वालीभायर में भिड़ने जा रहे हैं. यह मैच चेन्नई के गृह मैदान, एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम (MA Chinnaswamy Stadium) में होगा. मैच से पहले, जीटी नंबरों के मामले में सबसे ऊपर है, तो चेन्नई ने कभी भी टाइटन्स को किसी भी आईपीएल मैच में नहीं हराया है. जानकारों का मानना है कि शुभन गिल और डेवन कॉनवे दोनों टीमों से अहम भूमिका निभाएंगे. ये दोनों अपनी टीम के लिए हमेशा से जोरदार प्रदर्शन करते रहे हैं.

जीटी और सीएसके का आईपीएल 2023 में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (GT vs CSK IPL 2023 Head to head record in IPL)

गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने आईपीएल में एक-दूसरे के खिलाफ 3 मैच खेले हैं. इन 3 मैचों में, गुजरात ने 3 जीत हासिल की है, जबकि चेन्नई गुजरात से इस सीजन में कोई मैच नहीं जीती है. इसलिए, जीटी और सीएसके का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 3-0 है. बता दें कि दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मैंच में गुजरात ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में पांच रनों से चेन्नई को हराया था.

दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों की स्थिति

खेले गए मैच: 3

गुजरात टाइटन्स द्वारा जीते गए मैच: 3

चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा जीते गए मैच: 0

जीटी और सीएसके के मैच की पिच रिपोर्ट (GT vs CSK IPL 2023 Playing XI)

चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium Chennai) में बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ दोनों को सहायता मिलती है. जानकार मानते हैं कि पिच से मिलने वाले बाउंस की वजह से बल्लेबाज को शॉट बनाने में आसानी होती है. बता दें कि टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर बॉलिंग को चूज करती है.

गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग-11 (GT vs CSK IPL 2023 Playing XI)

गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans)

Shubman Gill (शुभमान गिल)

H Pandya (C) (हार्दिक पांड्या)

D. Miller (डेविड मिलर)

R Tewatia (राहुल तेवतिया)

D Shanaka (दशुन्ता शानका)

Wriddhiman Saha (wk) (ऋद्धिमान साहा)

Rashid Khan (रशीद खान)

M Shami (मोहम्मद शमी)

Yash Dayal (यश दयाल)

MM Sharma (एम एम शर्मा)

Noor Ahmad (नूर अहमद)

चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings)

RD Gaikwad (आर डी गायकवाड़)

Devon Conway (डेवन कॉनवे)

AT Rayudu (ए टी रायडू)

Ajinkya Rahane (अजिंक्य रहाणे)

MM Ali (एम एम अली)

RA Jadeja (आर ए जडेजा)

S Dubey (एस दुबे)

MS Dhoni (C) (एम एस धोनी)

DL Chahar (डी एल चहार)

TU Deshpande (ती यू देशपांडे)

M Theekshana (एम थीक्षना)

