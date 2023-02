Happy Chocolate Day 2023: दिन आज चॉकलेट डे है..तो क्यों ना मीठे में कुछ खास हो जाये

Happy Chocolate Day 2023: वैलेंटाइन डे से पहले एक हफ्ते तक यानी 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच Valentine week मनाया जाता है. इस एक हफ्ते में लोग अलग-अलग तरीके से अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं. आज वेलेंटाइन वीक का तीसरा दिन यानी चॉकलेट डे (Chocolate Day) है. ऐसे में अगर आप भी किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात उसे बताना चाहते हैं तो इसमें हम आपके प्यार को और भी मीठा बनाने में मदद करेंगे. ताकि आप अपने प्यार की चासनी में डूब जाएं. हम इस आर्टिकल में कुछ मैसेजेस और शायरी लेकर आए हैं, जिनके जरिए आप सामने वाले को अपने दिल की बात कर सकते हैं इस खास अंदाज के साथ.....

वैलेंटाइन वीक (Valentines Week 2023) का तीसरा दिन चॉकलेट डे (Chocolate Day) होता है, इस दिन आप अपने पार्टनर का मुंह मीठा करा सकते है उसके पसंद की चॉकलेट और अपनी मैसेजेस के साथ जो उसके दिल में सीधे उतर जाएं. आपकी जिंदगी में प्रेम की मिठास और ज्यादा बढ़ जाएगी.

1. तेरा ये मीठा-सा प्यार, लाया है बहार,

प्यार की मिठास से सजा संसार

चॉकलेट डे पर मैं करती हूं प्यार का इजहार.

Happy Chocolate Day Dear!

2. आपके जीवन में भरे खुशियां अपार ऐसे,

खूब भरी होती है चॉकलेट में मिठास जैसे.

Happy Chocolate Day 2023!

3. चॉकलेट डे आया तेरी याद लाया,

आ जाओ आज दिल ने तुझे फिर बुलाया

ऐ जाने तमन्ना तुझे मनाने के लिए

मैने आज चॉकलेट का पूरा डिब्बा मंगवाया

Wish You A Very Happy Chocolate Day

4. चॉकलेट डे आया है, तेरी याद साथ लाया है

एक बार आ जाओ कि मेरे दिल ने तुम्हें बुलाया है,

एक तू ही है, जिसके लिए मैंने चॉकलेट का

पूरा डिब्बा मंगवाया है.

Happy Chocolate Day

5. आज चॉकलेट डे पर चॉकलेट तो खिलाओ

अपनी मीठी-मीठी कोई बात तो सुनाओ,

आपके प्यार के लिए कब से हम तड़प रहे हैं

आज तो आप हमें अपने गले से लगाओ.

हैप्पी चॉकलेट डे डियर!

6. आया है प्यार का मीठा त्योहार

साथ अपने ढेरों खुशियां लाया है,

ना रह पाए कोई भी रंग फीका

कर लेते हैं पहले कुछ मुंह मीठा.

Happy Chocolate Day 2023

7. मिठाई से ज्यादा मीठे हो तुम,

हो इतने तुम स्वीट।

तुम को क्या लाकर दूँ चॉकलेट

तुम हो चॉकलेट से ज्यादा स्वीट।

हैप्पी चॉकलेट डे 2023

8. लगता है जैसे कोई खूबसूरत शाम है,

देखा तो पाया आपकी हंसी का खुमार है,

जो आज के दिन चॉकलेट की तरह,

हवाओ में भी घुली प्यार की मिठास है.

हैप्पी चॉकलेट डे 2023