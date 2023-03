Happy Holi 2023 Wishes: एक गिलास ठंडई के साथ जब भेजेंगे होली के खूबसूरत संदेश और साथ में गाएंगें ये बेहतरीन फगुआ गीत, जश्न होगा दोगुना

Happy Holi 2023 Wishes:रंग-उमंग और भाईचारे के शानदार त्यौहार इस साल होली (Holi 2023) को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. युवा, महिलाओं और बच्चों को तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है. होली में अब मात्र दो दिन बच गए हैं, इसलिए तैयारी जोरों पर है. सात मार्च को होलिका और आठ मार्च को रंग उत्सव मनाया जाएगा. ऐसे में आपके लिए कुछ चुनिंदा होली मैसेजेज हैं जो आप अपने दिल के बेहद करीब हो उन्हें आप भेजकर आप अपने होने का एहसास करा सकते हैं.

मिजाज पूरी तरह रहेगा होलियाना

आपकी होली और भी रंगीन और हसीन होगी जब मनाएंगे इस साल दमदार होली. होली में रंगों के साथ गाने ना हो तो हौली बेमानी मानी जाती है. गानों की बात करें तो हिंदी से लेकर फगुआ गीत की बयार बहने लगती है. लोगों को संदेश भजे जाते है ता कि कोई गिले शिकवे हो तो वो भी इस दिन दूर हो जाते हैं. तो इस होली आप भी कुछ चुनिंदा होली मैसेज, शायरी, पारंपरिक फगुआ गीत जोगीरा, शुभकामनाएं अपने दस्तों और रिश्तेदारों को भजें ताकि आपकी होली और भी रंगीन हो जाएं.

गुझिया के स्वाद के साथ फगुआ गीत के साथ होली की दमदार केमेस्ट्री

चाहें महंगा हो जाये पेट्रोल डेढ़ सौ पार

अच्छे दिन की कमी नही है, बढ़िया यह सरकार-

जोगीरा सारा रा रा रा।।

जोगीरा सारा रा रा रा 2023

राजनीति में करते नेता, रुपयों से हैं खेल

महँगाई में बढ़ता देखो, आज नमक और तेल-

जोगीरा सारा रा रा रा।।

झूठे वादे करके नेता, लड़ते खूब चुनाव

भोली-भाली जनता के दिल, पर करते हैं घाव-

जोगीरा सारा रा रा रा।।

जोगीरा सारा रा रा रा 2023

रिश्वत खोर करें कुछ नेता, संविधान को नष्ट

मंचो पर भाषण हैं बढ़िया, पर उनका पथ भृष्ट-

जोगीरा सारा रा रा रा।।

जोगीरा सारा रा रा रा 2023

इश्क़ मोहब्बत नही करेंगे, तुमसे ओ नादान।

इसबार लड़ेंगे हम भी देखो, परधानी परधान-

जोगीरा सारा रा रा रा।।

जोगीरा सारा रा रा रा 2023

गाँव गाँव में जोश बढ़ा है, परधानी का आज

खड़े हुए हैं पप्पू जिनके, घर में नही अनाज-

जोगीरा सारा रा रा रा।।

जोगीरा सारा रा रा रा 2023

कच्ची देशी ठर्रा पप्पू, पिला रहे रंगीन

पैसे की परवाह नही है, चाहे बिके जमीन-

जोगीरा सारा रा रा रा।।

जोगीरा सारा रा रा रा 2023

पता चला है परधानी में, पप्पू गै फिर हार

मूड़ पकड़कर रोकर कहते, मिटिगे अबकी बार-

जोगीरा सारा रा रा रा।।

जोगीरा सारा रा रा रा 2023

हिंदुस्तानी सेना को जब आ जाता है तैश

उड़े हवा में हाफिज वाफिज, पानी माँगे जैश…

जोगीरा सा रा रा रा रा।

मोदी जी ने अलग ही ढंग से, ऐसा किया कमाल

अबकी होली, भगवा होली, नहीं चली कोई चाल

जोगीरा सा रा रा रा रा।

जोगीरा सा रा रा रा रा 2023

होली के इन प्यार भरे संदेश भेजकर करें रंगों के इस महापर्व की शुरुआत (Happy Holi 2023 Wishes in Hindi)

1- गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार

सूरज की किरणें,खुशियों की बहार,

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार ।।

Happy Holi 2023!!

2- त्योहार ये रंग का,

त्योहार ये भंग का,

मस्ती में मस्त हो जाओ आज,

होली में दोगुना मजा है यार के संग का!

होली मुबारक हो

Wishing You and Your family Happy Holi 2023

3- चलो आज हम बरसों पुरानी

अपनी दुश्मनी भुला दें।

कई होलियां सूखी गुजर गई

इस होली पर आपस में रंग लगा लें।

हैप्पी होली 2023!!

4- लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार,

सूरज की किरण, खुशियों की बहार,

चांद की चांदनी अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

Wish You Happy and Healthy Holi 2023

5- रूठे यार को मनाना है,

इस बार गिले शिकवे मिटाना है,

तो आ गया होली का त्योहार,

आओ गले मिलकर करें नई शुरुआत।

होली 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं!

6- आपके जीवन में हो रंगों की भरमार,

ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार,

यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से इस बार,

होली मुबारक हो आपको दिल से हर बार ।।

Happy Holi 2023

7- खा के गुजिया, पी के भंग

लगा के थोड़ा-थोड़ा सा रंग

बजा के ढोलक और मृदंग

आओ खेले होली हम एक-दूजे संग

होली मुबारक

Happy Holi 2023