Horoscope 20 December: मिथुन को गुस्सा और वृषभ को आज लड़ाई करना पड़ेगा भारी, धनु के लिए खुशखबरी

Horoscope 20 December: आज का पंचांग- 20 दिसंबर 2022

तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी-दिसंबर 20, 02:32 AM से लेकर दिसंबर 21, 12:45 AM

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी-दिसंबर 21, 12:45 AM से लेकर दिसंबर 21, 10:16 PM

नक्षत्र स्वाती- दिसंबर 19, 10:13 AM से लेकर दिसंबर 20, 09:55 AM

विशाखा- दिसंबर 20, 09:55 AM से लेकर दिसंबर 21, 08:33 AM

योग सुकर्मा-दिसंबर 20, 03:21 AM से लेकर दिसंबर 21, 12:41 AM

धृति- दिसंबर 21, 12:41 AM से लेकर दिसंबर 21 09:26 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय- 7:06 AM

सूर्यास्त-06:05 PM ,चन्द्रोदय-04:40 AM, चन्द्रास्त-03:17 PM

अशुभ काल राहू- 03:21 PM से लेकर 04:43 PM

यम गण्ड- 09:51 AM से लेकर 10:02 AM

गुलिक-12:36 PM से लेकर 01:58 PM

दुर्मुहूर्त-09:18 AM से लेकर 10:02 AM

वर्ज्यम्-03:12 PM से लेकर 04:42 PM

शुभ काल अभिजीत मुहूर्त- 12:14 PM से लेकर 12:56 PM

अमृत काल- 12:15 PM से लेकर 01:46 AM शाहरूख की पठान मूवी के बेशर्म रंग गाने पर विवाद के बीच जानें क्यों हिंदू धर्म में केसरिया है पूजनीय

मेष राशि

आपका मन नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक होगा और आप उसमें ज्ञान अर्जित करने को लालायित रहेंगे. खासकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपने लिए ऐसे विषयों को चुनेंगे जो भविष्य में उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकते है.

वृषभ राशि

यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी किसी के साथ तीखी नोकझोंक हो सकती हैं, जिससे कार्य करने में समस्या होगी. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने लिए किसी सीनियर की सहायता पड़ेगी जो उनका उचित मार्गदर्शन कर सके।

मिथुन राशि

आपको आज के दिन अपने व्यवहार में विवेकशीलता लानी होगी और दूसरों के प्रति नर्म स्वभाव रखना पड़ेगा. आपका उग्र स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता हैं. परिवार में मन-मुटाव होने की संभावना हैं लेकिन आपके साथी के द्वारा उसे हल कर दिया जायेगा.Myth about Periods : इंद्रदेव ने किया पाप अब पीरियड्स के रुप में महिला भुगत रही यातना, जानें पौराणिक कथा

कर्क राशि

यदि आप अभी स्कूल में हैं तो आज के दिन किसी साथी के साथ झगड़ा होने की संभावना हैं जिसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर भी पड़ेगा। ऐसे में किसी भी वाद-विवाद में पड़ने से बचे।

सिंह राशि

आज के दिन व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़ा समझौते करने से बचे क्योंकि मंगल आप पर भारी हैं. भूमि संबंधी निवेश में लाभ मिलने के संकेत हैं। राजनीति से जुड़े लोग अपने विरोधियों से बच कर रहे तथा अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

कन्या राशि

आपके छोटे भाई या बहन का घर से बाहर जाना हो सकता हैं और वे इसके लिए आपसे सहायता की अपेक्षा रखेंगे। ऐसे में उनकी बात को समझे और जितना हो सके उनकी मदद करे।

तुला राशि

यदि आपका नौकरी में किसी से पुराना विवाद चल रहा हैं तो वह आज के दिन सुलझ जायेगा लेकिन मन बेचैन रहने की संभावना है। आप ऑफिस के काम में इतनी रुचि नही लेंगे तथा अन्य क्षेत्रों की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। इस दौरान आपकी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से किसी काम को लेकर बातचीत भी हो सकती है. Aquarius Horoscope 2023 : कुंभ राशि वालों के लिए चुनौती भरा रहेगा नया साल, प्यार में तकरार तो करियर में उछाल

वृश्चिक राशि

मानसिक रूप से आज का दिन आपके लिए चिंताजनक रहने वाला है। कुछ बातों को लेकर और काम के दबाव के कारण मानसिक अवसाद होने की आशंका हैं।

धनु राशि

यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज के दिन शुभ संकेत मिलेगा जिससे मन प्रसन्न होगा। मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों को दो-तीन जगह से आकर्षक ऑफर आएंगे लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले।

मकर राशि

विवाहित पुरुषों का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और बढ़ेगा और वे उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे. सिंगल लोगों को अपने लिए कोई नया साथी मिल सकता है.

कुंभ राशि

यदि आपके विवाह को हुए अभी पांच वर्ष से कम का समय हुआ हैं, तो आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद सामने आएगा. ऐसे में किसी भी बात को मन में न रखे व खुलकर बात करे.

मीन राशि

पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे छात्र अपने लिए नए आयाम स्थापित करेंगे तो वही ग्रेजुएशन के छात्रों का मन आज के दिन पढ़ाई में कम लगेगा.

Libra Horoscope 2023 : तुला राशि वालों की न्यू ईयर में 2023 में बल्ले बल्ले, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसा रहेगा साल