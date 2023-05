इस IAS कपल ने अपनी दूसरी सगाई में फिल्मी से लेकर किया रोमांटिक डांस, देखते रह गए सब

IAS Couple Dance Video: आईएएस ऑफिसर और वर्तमान संबलपुर कलेक्टर अनन्या दास और बोलंगीर कलेक्टर चंचल राणा बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं. ये आईएएस कपल की दूसरी शादी होगी और दोनों पहले रिश्ते में तलाक ले चुके हैं.

अनन्या ने सफेद लहंगे में डांस फ्लोर पर मचाया धमाल



वहीं, इसी के चलते सोमवार को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें आईएएस कपल म्यूजिक बीट्स पर जबरदस्त डांस करता दिखाई दे रहा है. कहा जा रहा है कि यह वीडियो दोनों की सगाई का है, जिसमें कपल फिल्मी से लेकर रोमांटिक डांस कर रहे हैं. इस दौरान कपल शानदार मूव्स से डांस फ्लोर पर धमाल मचा रहे हैं.

कई गानों पर किया जबरदस्त डांस

सगाई में रिश्तेदारों के सामने अनन्या सफेद लहंगा पहने हुए म्यूजिक पर अपने होने वाले पति के लिए डांस कर रही हैं. इसके बाद चंचल भी उनके साथ डांस फ्लोर पर आते हैं और उनके साथ डांस करने लग जाते हैं. दोनों ने कई गानों पर डांस किया. दोनों डांस करते हुए डांस स्टेप्स में तालमेल बिठा रहे थे.

Video of the sangeet ceremony of Odisha-cadre IAS officers #AnanyaDas and #ChanchalRana has gone viral. They tied the knot at a hotel in Guwahati on Monday night. pic.twitter.com/egs8F18QUG

— Dinalipi Online (@DinalipiOnline) May 2, 2023