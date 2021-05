CM Ashok Gehlot और Sachin Pilot ने दी Mother's Day की शुभकामनाएं, किए खास Tweet

Jaipur: आज पूरे देश में मदर्स डे (Mother's Day) काफी खुशी से मनाया जा रहा है. कोरोना काल के चलते भले ही लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी भावनाएं और प्यार मां के प्रति प्रकट कर रहे हैं.

इसमें कोई दोराय नहीं है कि मां और बच्चों का रिश्ता (Relationship) सबसे खास होता है और इसे किसी एक दिन में बांटना काफी नहीं है. लेकिन फिर भी मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे (Mother's Day) के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन बच्चे अपनी मां को तोहफे (Mother's Day Gifts) देते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं और उनके हर पल को यादगार बनाते हैं. इस साल 9 मई को मदर्स डे (Mother's Day 2021) के तौर पर मनाया जाएगा.

इसी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने भी मदर्स डे (Mother's Day) की शुभकामनाएं दी हैं. सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मदर्स डे पर सभी माताओं को बधाई. यह मातृत्व के साथ-साथ मातृत्व बंधन मनाने का दिन है. माताएं अपने निस्वार्थ स्नेह और असंख्य बलिदानों के साथ अनमोल हैं, आइए हम उनके समर्पण को महत्व दें और उनकी देखभाल करें.

Greetings to all mothers on #MothersDay. It is a day to celebrate motherhood as well as maternal bonds. Mothers are precious with their selfless affection and innumerable sacrifices they make. Let us value their dedication and take care of them. #HappyMothersDay

