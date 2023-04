Jiah khan Death case: एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी, मां बोलीं- बेटी ने आत्महत्या नहीं की, मरते दम तक लड़ूंगी

Jiah Khan mother Rabia Khan on Sooraj Pancholi acquitted: अभिनेता आदित्या पंचोली (Aditya Pancholi) के बेटे सूरज पंचोली (Suraj Pancholi) को जिया खान (Jiah Khan) आत्महत्या (Suicide) केस में उकसाने के आरोप से कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में जिया खान (Jiah Khan) की मां राबिया खान (Rabia Khan) बोलीं कि वह अपनी बेटी के केस में मरते दम तक लड़ेंगी. राबिया खान (Rabia Khan) लोबीं कि वो अब वह इस मामले में हाई कोर्ट (Court) का दर्वाजा खटखटाएंगी.

सीबीआई कोर्ट ( CBI Court) का फैसले आने के बाद राबिया खान (Rabia Khan) बोलीं कि आरोपी पर सुसाइड (Suicide) के लिए उकसाने का आरोप है. लेकिन जिया की मौत कैसे हुई? उन्होंने आगे कहा कि ये हत्या का केस है.



#WATCH | The charge of abetment to suicide has gone. But how did my child die? This is a case of murder...will approach the high court: Rabia Khan, Jiah Khan's mother on Sooraj Pancholi acquitted of abetment charges in suicide case pic.twitter.com/8RA7fhbPDY

— ANI (@ANI) April 28, 2023