कोटा: चार साल में 53 कोचिंग छात्रों ने किया सुसाइड, वजह प्रेम प्रसंग, ब्लैक मेलिंग

कोटा संभाग में पिछले 4 सालों में साल 2019 से लेकर 2022 तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों के आत्महत्या के 53 मामले दर्ज हुए हैं.