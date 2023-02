Mahashivratri 2023: आज महाशिवरात्रि पर ऐसे करें भोलेनाथ को खुश, हर मनोकामना होगी पूरी

Mahavishratri 2023: महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. आज के दिन भोलेनाथ और देवी पार्वती की विशेष पूजा-आराधना की जाती है.

आज की गयी पूजा से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं. लेकिन आज के पूजा व्रत के समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें वरना व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा.

महाशिवरात्रि पर कैसे करें भगवान शिव को प्रसन्न( On Mahashivratri How To Impress Lord Shiva )

मंदिर की सफाई

महाशिवरात्रि पर पूजा से पहले ही घर और मंदिर की पूरी सफाई जरूर करें.घर का मंदिर स्वच्छ होगा तभी भगवान शिव खुश होंगे. क्योंकि घर का मंदिर साफ नहीं होने पर मां पार्वती नाराज हो जाती है और घर में मां लक्ष्मी की कृपा भी नहीं आती है.

Mahashivaratri 2023 : भांग का सेवन, पुरुषों को देता है ये कमजोरी, गलती से भी ना करें सेवन

व्रत करना

महाशिवरात्रि व्रत को लेकर मान्यता है कि आज के दिन व्रत (Mahashivratri Vrat) का प्रण लेकर की गयी पूजा अर्चना के फल दोगुने होते हैं. भगवान शिव आज खुश होकर घर में सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं.

रंग

हिंदू धर्म में हर रंग का किसी ना किसी देवी देवता से जुड़ाव बताया गया है. आज महाशिवरात्रि के दिन अगर आप हरे रंग के कपड़े पहन सके तो बहुत अच्छा माना जाता है आज के दिन काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए.

शिवलिंग पूजा

महाशिवरात्रि के दिन घर पर शिवलिंग लाना बेहद शुभ माना जाता है, जो छोटा भी हो सकता है. आज के दिन शिवलिंग की पूजा और अभिषेक से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है.

महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा के समय अक्षत, चंदन, गंगाजल, धतूरा, बेलपत्र और दही के साथ-साथ लाल-सफेद फूलों का इस्तेमाल किया जाता है. ये सभी भोलेनाथ को बहुत पसंद है.

Mahashivratri 2023: आज से इन राशियों के शुभ दिन शुरू, घर आएंगी खुशियां