Mothers Day 2023: मदर्स-डे पर अपनी मां को गिफ्ट करें ये बेहतरीन तोहफे, मम्मी हो जाएंगी खुश

Happy Mothers Day 2023: मां के प्रति अपने प्यार को दिखाने के लिए हम कई तरह के जतन करते हैं. हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे लिए दिन-रात एक करने वाली "मां" हमेशा हंसती रहे. 14 मई को मदर्स डे (Mother's Day) है. जिसके चलते आप भी अपनी प्यारी मां के लिए उपहार की तलाश में जुटे होंगे. बेशक, मां के लिए एक "पूर्ण उपहार" ढूंढना दबाव वाली बात है. क्यों कि जिसने हमें जिंदगी दी है, उसे हम क्या दे सकते हैं. हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, पर हमें माकूल सजेसंस नहीं मिल पाते. इस लिए हमारे अनुभवी विशेषज्ञों ने कुछ गिफ्ट तलाश किए हैं, जो मदर्स डे (Mother's Day) के लिए आदर्श उपहार हो सकते हैं.

कब मनाया जाना है मदर्स-डे (When is Mother's Day in 2023)

इस साल मदर्स-डे (Mother's Day) 14 मई 2023, रविवार को मनाया चाना है. बता दें कि अमेरिका (America), इंडिया (India) और कनाडा समेत कई देशों में इस साल मई के दूसरे संडे को मनाया जाएगा. इसके अलावा कुछ देशों में मदर्स-डे को मार्च के माह में मनाया जाता है.

डायबेटिक-फ्रेंडली स्नैक्स (Diabetic-friendly snacks)

आप उसे कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स उपहार दे सकते हैं जो शुगर और कार्ब कम हों, जैसे मेवे, बीज, डार्क चॉकलेट, लो-कार्ब प्रोटीन बार और ताजा फल.

फिटनेस ट्रैकर (Fitness tracker)

एक फिटनेस ट्रैकर उसकी दैनिक गतिविधि स्तरों का ट्रैक रखने, उसकी हृदय दर का मॉनिटरिंग करने और उसके वर्कआउट का ट्रैक करने में मदद कर सकता है.

डायबेटिक रेसिपी बुक्स (Diabetic recipe books)

उसे डायबेटिक-फ्रेंडली भोजन और स्नैक्स पर ध्यान केंद्रित रखने वाली कुछ रेसिपी बुक्स उपहार दे सकते हैं.

इन्सुलेटेड लंच बैग (Insulated lunch bag)

एक इन्सुलेटेड लंच बैग उसको ऑन-द-गो होने पर उसकी इंसुलिन और स्नैक्स को सही तापमान पर रखने में मदद कर सकता है.

ब्लड ग्लूकोज मीटर (Blood glucose meter)

आप उसे एक नया ब्लड ग्लूकोज मीटर उपहार देने का विचार कर सकते हैं जो सटीक पढ़ाई देता हो और इस्तेमाल करने में आसान हो.



