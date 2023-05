Laal Salaam: रजनीकांत का धाकड़ लुक आया सामने, लाल सलाम में 'मोइदीन भाई' के किरदार में दिखेंगे 'थलाइवर'

Rajinikanth from Laal Salaam: ऐश्वर्या रजनीकांत (Aishwarya Rajinikanth) की नई फिल्म 'लाल सलाम (Lal Salaam)' की पहली झलक सामने आ गई है. इस मूवी में सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) दिखाई देने वाले हैं. बताया जा रहा है कि इस फिल्म में थलाइवर (Thalaivar) 'मोईदीन भाई' (Moideen Bhai) का किरदार निभाने वाले हैं.

Rajinikanth First Look From Laal Salaam: ऐश्वर्या रजनीकांत (Aishwarya Rajinikanth) अपने निर्देशन की क्षमताओं को प्रदर्शित करने लंबे वक्त के बाद लौट रही हैं. उनकी आगामी फिल्म का नाम 'लाल सलाम (Lal Salaam)' है. फिल्म के निर्माताओं ने रजनीकांत (Rajinikanth) के कैमियो रोल की पहली झलक दिखाई है. इस फिल्म में अभिनेता 'मोईदीन भाई' (Moideen Bhai) नाम से जाने जाने वाले रजनीकांत (Rajinikanth) शामिल हैं और सुपर स्टाइलिश कुर्ता पजामा और संग्लासेज के साथ दिखाई दे रहे हैं. इसकी पहली झलक वर्तमान में इंटरनेट पर वायरल हो रही है.

अपने निर्देशन में पिता के साथ काम कर रही ऐश्वर्या रजनीकांत (Aishwarya Rajinikanth) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर पहली झलक साझा की और 'धन्य हुईं' लिखा. उन्होंने लिखा, "मेरा सम्मान और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होते हैं अप्पा! #LalSalaam की पूरी टीम आपके आशीर्वाद की ज़रूरत हमेशा महसूस करती है!" पोस्टर में बताया गया है कि थलाइवर (Thalaivar) फिल्म में मोइदीन भाई (Moideen Bhai) की भूमिका निभाएंगे. लायका प्रोडक्शंस (Lyca Productions) ने पोस्टर को अंग्रेजी और तमिल में साझा किया और रजनीकांत (Rajinikanth) को 'हर किसी के पसंदीदा भाई मुंबई में वापस!' कहा.

तैयार किया गया डिजिटल पोस्टर

ऐश्वर्या (Aishwarya) 7 साल बाद निर्देशन में लौट रही हैं. वह धनुष (Dhanush) स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 और वाई राजा वाई का निर्देशन करने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने स्टंट कोरियोग्राफरों की यात्रा को दिखाने वाली एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म सिनेमा वीरान भी निर्देशित की थी.

लाल सलाम (Lal Salaam) में विष्णु विषाल (Vishnu Vishal) और विक्रांत (Vikrant) मुख्य भूमिकाओं में होंगे. यह लायका प्रोडक्शंस (Lyca Productions) द्वारा बैंक्रोल की गई है. लाल सलाम (Lal Salaam) 2023 में रिलीज होने की तैयारी में है. सिनेमैटोग्राफर विष्णु रंगस्वामी (Vishnu Rangaswamy) और संपादक प्रवीण बास्कर (Pravin Baaskar) टेक्निकल टीम का हिस्सा हैं.

बता दें कि रजनीकांत (Rajinikanth) के इस लुक को लेकर लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं.

यह भी पढे़ं-

Dream11 Predictionam: आईपीएल में KKR और PBKS के बीच मुकाबला आज, जानें अपनी ड्रीम-11

Nirjala Ekadashi 2023: इस दिन पड़ेगी निर्जला एकादशी, जानें व्रत कथा, पूजा विधि और इसका महत्व