आजकल क्यों iPhone कह रहे हैं 'थैंक यू पापा' जानिए क्या है वजह

iPhone Tips: ज्यादातर लोग वर्तमान में आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल आईफोन 'थैंक यू पापा 'कह रहे हैं. अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आपको इसकी वजह भी बता देते हैं.

आईफोन के एक खास फीचर के बारे में आपको बताते हैं जिससे आपका iPhone भी कहेगा 'थैंक यू पापा'. इसके लिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल में एक फीचर को ऑन करना है. साथ ही इस फीचर को एक्टीवेट करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी एप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने की जरूरत भी आपको नहीं होगी.

ios 16 रिलीज होने के बाद कुछ नए-नए फीचर्स कंपनी नें यूजर्स को दिए हैं. जिन लोगों ने अपने iPhone को ios 16 में अपडेट कर लिया है उनके लिए ये फीचर है. ios 16 अपडेट करने के बात आपके iPhone में एक एप इंस्टॉल हो जाती है जिसका नाम है Shortcuts. हालांकि आप इस एप को एप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं.

कैसे करें फीचर एक्टिवेट

सबसे पहले Shortcuts एप को ओपन करने के बाद Automation पर जाएं.

यहां Create Personal Automation पर क्लिक करें.

यहां आपको Charger का ऑप्शन दिखाई देगा.

इसको सलेक्ट करते हुए is connected को सलेक्ट करें.

इसके बाद Add Action को सलेक्ट कीजिए.

इसके बाद नीचे दिए गए सर्च बार में Speak लिखिए

Speak के पास ही आपको Text का ऑप्शन दिखाई देगा.

यहां पर आपको टेक्स्ट लिखना है जैसे की 'थैंक यू पापा'. आप चाहें तो टेक्स्ट में कुछ ओर भी लिख सकते हैं.

इसके बाद नीचे Ask Before Running को ऑफ करके सेव कर दीजिए.

ऐसे करने के बाद जब भी आप अपने फोन को चार्जिंग पर लगाएंगे तो आपने जो टेक्स्ट लिखा होगा वो आपको सुनाई देगा.

