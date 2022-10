भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बिड़ला और डिक की अहम चर्चा

Om Birla: कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इंडोनेशिया के दौरे पर है. ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रजंटेटिव के अध्यक्ष मिल्टन डिक से स्पीकर बिड़ला की भेंट हुई. बिड़ला और डिक के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे के सहयोगी के रूप में बातचीत हुई.

दोनों देशों के बीच मजबूत संसदीय संबंधों पर बात हुई. बिड़ला ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता बताई है. साथ ही कृषि, रक्षा, अंतरिक्ष, खनन, सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों के बारे में भी चर्चा हुई. क्रिकेट से कैसे दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किए जाएं इस पर भी चर्चा हुई. बिड़ला ने डिक को भारत आने का न्यौता भी दिया.

Had a fruitful meeting with Mr Milton Dick, Speaker, House of Representatives, Australia during #P20. Discussed bilateral issues ranging from parliamentary exchange, economy to culture. Highlighted role of Australian-Indian community & cricket in bringing our countries together. pic.twitter.com/xafcscYF1t

