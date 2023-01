Rashtriya Balika Diwas 2023: राष्ट्रीय बालिका दिवस पर CM गहलोत सहित स्मृति ईरानी ने दी शुभकामनाएं

National girl child day 2023: राष्ट्रीय बालिका दिवस (नेशनल गर्ल चाइल्ड डे) राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार ने 2008 में की थी. इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सेव द गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स रेशियो, और बालिकाओ के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है.

On National Girl Child Day, we salute the strength & accomplishments of girls in various sectors and reiterate our commitment to provide them with equal opportunities to live, aspire & inspire. #NationalGirlChildDay pic.twitter.com/YGUDMU1B0i

— Smriti Z Irani (@smritiirani) January 24, 2023