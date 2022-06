RBSE 5th, 8th Result 2022: कल जारी होगा राजस्थान बोर्ड की 5वीं और 8वीं का रिजल्ट, जानिए समय

RBSE Rajasthan Board 5th and 8th Class Result: राजस्थान बोर्ड की कक्षा पांचवी और आठवीं का परिणाम कल जारी होगा. कल सुबह 11 बजे डिजिटल माध्यम से परिणाम जारी किया जाएगा. बोर्ड कक्षा-8 के 12.63 लाख परीक्षार्थियों और कक्षा-5 के 14.53 लाख परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी होगा. आपको बता दें कि 6000 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी तथा संवेदनशील सेंटर्स को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया था.

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: पूरे देश में आज एक साथ गिर गए सोना और चांदी के दाम, जानिए लेटेस्ट भाव

राजस्थान बोर्ड परीक्षा 5th और 8th का रिजल्ट कब आएगा?

राजस्थान बोर्ड की पांचवी और आठवीं परीक्षा का रिजल्ट 8 जून को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा. शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं. कल्ला ने कहा कि समस्त छात्र-छात्राओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद. राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5 और 8 की परीक्षाएं 17 मई, 2022 को संपन्न हुई थीं. माना जा रहा है कि कक्षा 5 और 8 के बाद कक्षा 10 का भी रिजल्ट भी जल्द ही जारी हो सकता है. अगले कुछ दिनों ही दिनों में बच्चों के स्कूल में ओरिजिनल मार्कशीट उपलब्ध हो जाएगी. इस बीच यदि अगर आप अपने बच्चे का दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करवाना चाहते हैं तो इंटरनेट पर जारी मार्कशीट से एडमिशन करवा सकते हैं.

इन वेबसाइट्स पर करें चेक

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा, बीकानेर की वेबसाइट, education.rajasthan.gov.in और rajshaladarpan.nic.in पर देख सकेंगे. इसके अलावा RBSE 8th result 2022 और RBSE 5th result 2022 2022 को राजस्थान राज्य के रिजल्ट पोर्टल, rajresults.nic.in पर चेक कर पाएंगे. आप वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

कैसे मिलेंगे मार्क्स

आपको बता दें कि 8वीं कक्षा में छात्रों को मार्क्स के बजाए ग्रेड मिलेंगे. D ग्रेड तक छात्र पास माने जाएंगे, वहीं E1 और E2 आने पर बच्चा फेल माना जाएगा. अगर एक या दो विषय में E ग्रेड आती है तो सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी.

How to check Rajasthan Board 5th and 8th class Result 2022: कैसे चेक करें?

आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट (education.rajasthan.gov.in और rajshaladarpan.nic.in) पर जाएं.

होमपेज पर कक्षा 5 और 8 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई पूरी डिटेल भरें जैसे कि Roll Number.

लॉगिन करते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

भविष्य के लिए अपने रिजल्ट की कॉपी डाउनलोड कर लें और सुरक्षित रखें.

अपने जिले की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें