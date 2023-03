REET Mains Biggest update: रीट मेंस के रिजल्ट को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, जानें कैसे चेक करें अपना स्कोर

REET Mains Biggest Update: राजस्थान में रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद करीब 8 लाख से अधिक कैंडिडेट्स को रीट मेंस के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. जानकारों कि मानें तो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड कभी भी रीट भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अपनी आधिकारिक साइट पर बड़ी जानकारी दे सकता है. ऐसे में वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. क्योंकि एक्जाम के बाद बोर्ड तुरंत आंसर की जारी की थी. आपत्ती के लिए भी 24 मार्च का समय आखिरी था.

अब ऐसे जानकारों की मानें तो रीट मेंस का परिणाम अप्रैल तक जारी किए जा सकते हैं. इसलिए मानसिक रूप से रीट के सभी कैंडिडेट्स तैयार रहें.हालांकि अभी आधिकारिक वेबसाइट पर रीट मेंस के रिजल्ट को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं है. सिर्फ आंसर की ही दिख रही है.अपना रिजल्ट खुद से चेक करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ दी के संपूर्ण प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक देखें और अपना रीट रिजल्ट खुद से चेक करें.

Here Know How To Check REET Mains Result BSER Reetbser2022.in

सबसे पहले रीट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

होम पेज पर दिए गए रीट मैन 2023 रिजल्ट वाले विकल्प को चुने

रिजल्ट संबंधित सारी जानकारी इंटर करें

सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर रेट में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा

प्रिंट या डाउनलोड करके देख सकते हैं

