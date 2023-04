REET Mains Result 2023: रीट मेंस का रिजल्ट अब मिड अप्रैल नहीं लास्ट मंथ तक आने की संभावना! rsmssb पर रखें नजर, 20 लाख कैंडिडेट्स को इंतजार

REET Mains Result 2023: रीट मेंस का एग्जाम दे चुके करीब राजस्थान के 20 लाख कैंडिडेट्स को रिजल्ट का इंतजार है. आखिर रीट मेंस का रिजल्ट कब आएगा ये एक बड़ा सवाल है. सूत्रों कि मानें तो रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट अप्रैल माह के आखरी सप्ताह तक जारी हो सकता है.

पहले रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल मिड में जारी होने की संभावना थी. लेकिन अब ऐसा होना काफी मुश्किल है. ऐसे में जानकार ये भी बता रहे हैं रीट मेंस का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के शुरूआती दिन तक आने की पूरी संभावना है.

हालांकि आपको बता दें कि रीट मेंस के रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री बीडा कल्ला ने कहा है कि रीट मेंस के रिजल्ट के बाद रीट की नई भर्ती फिर से की जाएगी. साथ ही रीट मेंस का रिजल्ट जारी होते ही सभी चयनित कैंडिडेट्स की महज 45 दिनों के अंद पोस्टिंग की जाएगी.साथ ही शिक्षा मंत्री बीडी कला ने कहा कि अभी 34 हजार पदों पर शिक्षकों की और भर्ती की जाएगी. पोस्टिंग की प्रक्रिया जिलेवार की जाएगी.

रीट मेंस एग्जाम का आयोजन 25 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक किया गया है. अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रीट मेंस एग्जाम में अभ्यर्थियों की उपस्थिति अन्य भर्तियों की तुलना में अधिक रही है.

इस कारण रीट भर्ती की कट ऑफ अधिक रहने की संभावना है. रीट मैंस एग्जाम आंसर की 2023 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है. इसके बाद REET Mains Result 2023 अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है.

एक नजर में जानें रीट मेंस से जुड़ी काम की बातें

Organization Name- Rajasthan Staff Selection Board (RSMSSB)

Post Name- Rajasthan 3rd Grade Teacher

Vacancies- 48000

Salary/ Pay Scale Rs. 9300- 34800/- (Grade Pay Rs. 3600/-)

Job Location- Rajasthan

Category- REET Mains Result 2023

Exam Date 25 February to 1 March 2023

Answer Key 18 March 2023

Result Date April Last Week

Official Website rsmssb.rajasthan.gov.in

ऐसे चेक करें REET Mains Result 2023

एसएसओ (SSO)पोर्टल पर जाना है.

SSO ID और पासवर्ड की सहायता से लॉगइन करना है.

इसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है.

Website rsmssb.rajasthan.gov.in

इसके बाद रिजल्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है.

REET Mains Result 2023 के लिंक पर क्लिक करना है.

जिससे REET Mains Result 2023 आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा.

फिर अपना रिजल्ट और नंबर चेक कर लेने हैं. आप इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

