सचिन पायलट को सीएम फेस बनाने की मांग के बीच पायलट का कर्नाटक दौरा, पार्टी दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी

Sachin Pilot Latest News : राजस्थान में चुनाव सिर पर हैं और राजस्थान कांग्रेस में खेमेबाजी फिर शुरू हो गयी है. सचिन पायलट के सीएम फेस पर आलाकमान से जल्द फैसला करने के बयान के बाद अब इस विधायक ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा होंगे, तो सत्ता में वापसी हो सकती है.

बस दो दिन पहले ही सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा मामले और अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने के बाद भी गहलोत गुट के तीनों मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आलाकमान से सवाल पूछा था.

जिसके बाद चौमूं विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, फिर से मुखर हुए है. सार्वजनिक मंच से ये कहने वाले सोलंकी की पायलट के चेहरे की वजह से वो चुनाव जीते थे. अब बोल रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को सीएम चेहरा बनाय जाएगा तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी सौ फीसदी होगी. सचिन पायलट ने कहा नरेंद्र मोदी कर रहे एग्रेसिव प्रचार, सरकार रिपीट करनी है तो जल्द फैसला लें आलाकमान

सोलंकी ने कहा कि अगर जनता ये चाहती है तो फिर ये होना ही चाहिए. मैं तो बार-बार कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता और युवा ये ही चाहती है. सचिन पायलट अगर कांग्रेस का चेहरा होते तो सरकार दोबारा बन सकती है

इधर राजस्थान एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने भी दावा किया कि समय आ गया है कि राजस्थान की राजनीति में बदलाव किया जाए. पार्टी में नोटिस मिले तीनों व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. बैरवा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है तो सचिन पायलट को सीएम चेहरा बनाना होगा Rajasthan Politics : क्या लक्ष्य राज सिंह हो सकते हैं, मेवाड़ में बीजेपी का चेहरा ?

इधर बताया जा रहा है कि सचिन पायलट आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सचिन पायलट का बेंगलुरू दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। पायलट ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में धुंआधार प्रचार किया था और कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी.

राजस्थान में जारी सीएम फेस की लड़ाई के बीच सचिन पायलट की चुनाव वाले राज्यों में खासी डिमांड बतायी जा रही है. इसी लिए कर्नाटक चुनाव से पहले सचिन पायलट को वहां युवाओ को अपनी तरफ जोड़ने के लिए भेजा गया है. हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी भी पायलट को दे दी जाए.

Jaipur, Rajasthan | If Sachin Pilot is made the CM face, only then will the govt. be repeated. This is the demand of Rajasthan’s youth, and the public. And I again repeat that I stand with him. As without him, I won’t have been elected: Ved Prakash Solanki, Congress MLA pic.twitter.com/LzSp2wxen3

