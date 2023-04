SSC CGL Notification 2023: सीजीएल परीक्षा की अधिसूचना जारी, जानें कितनी हैं वेकेंसी, 3 मई तक कर सकेंगे आवेदन

SSC CGL Notification 2023: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (Staff Selection Commission) की ओर से कंबाईंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023 (Conjoined Graduate Stratification- 2023) के लिए नोटिफिकेशन 3 अप्रैल 2023 को जारी कर दिया गया. सीजीएल नोटिफिकेशन 2023 (cgl Notification 2023) जारी किए जाने के बाद आवेदन प्रक्रिया भी चालू हो गई है.

अभ्यर्थी नोटिफिकेशन और आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट (Official Website), ssc.nic.in पर विजिट करें. इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) की ओर से 1 अप्रैल 2023 को जारी की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 (Combined Graduate Level Examination 2023) की अधिसूचना नहीं हो पाई थी. बता दें कि आयोग की ओर से एसएससी (SSC) सीजीएल नोटिफिकेशन 2023 को 1 अप्रैल को जारी किए जाने की सूचना एग्जाम कैलेंडर (exam calendar) के माध्यम से की गई थी.

कितने पदों के लिए होगी सीजीएल परीक्षा (how many posts will the CGL exam be held)

बता दें कि एसएससी (SSC) की ओर से प्रति विर्ष आयोजित होने वाली सीजीएल परीक्षा (cgl exam) के माध्यम से केंद्र सरकार (Central government) के मंत्रालयों, विभागों और ऑर्गनाइजेशन में हजारों पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों (candidates) का सिलेक्शन किया जाता है. बता दें कि साल 2022 की सीजीएल परीक्षा (cgl exam) के लिए आयोग ने 37 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां (Government Jobs) निकाली गई थीं. वहीं, इससे पहले साल 2021 की परीक्षा के लिए 7621 पद भी निकाले गए थे. इसलिए माना जा रहा है कि एसएससी सीजीएल 2023 (ssc cgl 2023) के लिए रिक्तियां (SSC CGL 2023 Vacancy) हजारों की संख्या में हो सकती हैं.

कैसी होगी आवेदन प्रक्रिया और कितनी होगी शुल्क (Application Process and Fee for CGL Exam)

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (staff selection commission) की ओर से कंबाईंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 (Combined Graduate Level Examination 2023) के लिए अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट, ssc.nic.in पर जारी कर दी गई है.जिसके लिए डाउनलोड लिंक (download link) को होम पेज (home page) पर ही एक्टिव किया जाएगा. साथ ही, आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को होम पेज पर ही दिए गए लॉग-इन सेक्शन (login section) में पहले पंजीकरण और फिर आवंटित पंजीकरण संख्या (registration number) और पासवर्ड के सहारे लॉग-इन करके अपना एसएससी सीजीएल अप्लीकेशन 2023 (ssc cgl application 2023) सबमिट करना होगा.

