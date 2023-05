Video: इस ढ़ाई फुट के जानवर को नहीं है किसी का डर, अकेला तीन ही तेंदुओं से जा भिड़ा

Viral Video: आज तक आपने कई जानवरों के वायरल वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक छोटे सा जानवर तीन तेंदुओं से अकेले लड़ता दिखेगा.

वायरल हो रहे इस अनोखे वीडियो में एक नन्हा जानवर अकेले तीन खूंखार तेंदुओं से अपनी जान बचा रहा है और लड़ रहा है. इस नन्हें जानवर को हनी बेजर या बिज्जु के नाम से जाना जाता है. यह एक स्तनधारी जानवर है. यह मांसाहारी जानवर भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणपश्चिमी एशिया और अफ्रीका में दिखाई देता है.

लड़ाकू स्वभाव का जानवर

यह जानवर बहुत ही लड़ाकू स्वभाव का है और इसक चमड़ी काफी मोटी है. इस कारण बाकी जानवर इससे दूर ही रहते हैं और कोई झगड़ा मोल नहीं लेते हैं. इतना ही नहीं इस पर खूंखार जानवर भी हमला करने से पहले 100 बार सोचता है.

इस छोटा से जानवर को नहीं तेंदुओं का डर

इसके इसी स्वभाव के कारण ये छोटा सा जानवर इन तीन तेंदुओं को देखकर डरने और भागने के बजाए, उससे लड़ता दिखाई दे रहा है. इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बिना डर-खौफ के ये छोटा सा जानवर अकेले ही तीनों शिकारियों से एक-एक कर लड़ रहा है.

The badger is the most fearless animal on earth. pic.twitter.com/pXp2ngQpPD

— The Best (@Figensport) May 3, 2023