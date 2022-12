Hair Care:इस विंटर सीजन डैंड्रफ को कहें बॉय,अनुपमा जैसी जुल्फों को करें हेल्लो-हाय

Hair Care:अगर विंटर सीजन में आपके बालो से भी डैंड्रफ का स्नो फॉल होता है? बालों में रूसी या डैंड्रफ होना, सर्दियों की आम समस्या है. इसके कारण पूरा सिर सफेद होने लगता हैं साथ ही डैंड्रफ के कारण स्कैल्प में खुजली भी होने लगती है. ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाकर आप भी चाहते है टीवी शो अनुपमा की अनुपमा मतलब रुपाली गांगुली जैसे लम्बे और स्वस्थ बाल तो आज ही अपनाइये ये खास उपाय. डैंड्रफ से अगर आपका सर भर गया है और आपके बाल बेहद गंदे नजर आ रहे हैं. तो ये उपाय आपको इससे छुटकारा दिलाने में कारगर साबित होगा.

डैंड्रफ के कारण (causes of dandruff)

सबसे पहले तो आपको बता दें की डैंड्रफ आखिर होता क्यों हैं. डैंड्रफ होने का प्रमुख कारण यीस्ट इंफेक्शन हो सकता हैं. अगर आपके बालों में हमेशा रूसी रहती है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के किसी हिस्से में यीस्ट बढ़ रहा है. अक्सर ऑयली स्कैल्प पर आसानी से धूल-गंदगी जम जाती है जिससे डैंड्रफ की समस्या हो सकती है. कई बार ओवर वॉश और बालों को कम धोना भी या शैम्पू का बालों से पूरी तरह ना निकलपान अभी डैंड्रफ की समस्या पैदा कर सकता है.

ये नुस्खा दिलाएगा डैंड्रफ से मुक्ति

अक्सर डैंड्रफ या रुसी जैसी परेशानी से छुटकारा पाने में घरेलू उपचार या नुस्खे बहुत काम के साबित होते हैं. आज इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिससे आपका डैंड्रफ कम होने लगेगा.

आवश्यक सामग्री

गुनगुना पानी

नींबू का रस

इस्तेमाल का तरीका

निम्बू और पानी के इस तरिके को प्रयोग में लाने के लिए सबसे पहले पानी को गुनगुना कर लें. अब इसमें एक नींबू का रस मिलाएं. उसके बाद इस पानी से बालों को गिला कर लें. नींबू के पानी से बाल धोने के बाद आपके बाल चिपचिपे हो सकते हैं. ऐसे में आप चाहें तो 1 घंटे बाद शैम्पू से बाल धो सकती हैं. इस नुस्खे को सप्ताह में 2 बार प्रयोग में लाये धीरे धीरे डैंड्रफ का असर कम होने लगेगा.

नींबू और पानी के फायदे (benefits of using lemon and water on hair)

अगर आप बाल धोने में इस पानी का इस्तेमाल करती है तो डैंड्रफ के साथ ही बालों में जमी गंदगी भी दूर होने लगती है. साथ ही बालों में जुएं होना और स्कैल्प में खुली होने पर भी निम्बू के पानी से धोने में बहुत राहत मिलती है.

ध्यान रखने योग्य बात

जब भी आप निम्बू के पानी से बाल धोएं ध्यान रहे पानी गुनगुना हो ना की बहुत जयदा गर्म, क्योंकि गर्म पानी से आपकी त्वचा को नुक्सान पहुंच सकताहै साथ ही डैंड्रफ कम होने की जगह बढ़ सकती है. विंटर सीजन में स्कैल्प काफी ड्राई होती हैं, जिसे समय समय पर खास तौर से आयल लगाने के बाद साफ करना जरूरी होता हैं.

