सलाखों से 9 साल बाद निकली मां, पुनः हुई विराजित, नवरात्रि में पिपलाज माता की हो रही विशेष पूजा

Piplaj Mata who was in Police Station for 9 Years:10 साल के इंतजार के बाद फिर से नवरात्रि में निज मंदिर में देवी की पूजा अर्चना हुई.