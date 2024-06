Panchang 22 June 2024 : आज शनिवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 22 June 2024 : आज 22 जून 2024, शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है. ब्रह्म और शुक्ल योग के साथ ही आज 22 जून 2024, शनिवार के दिन का शुभ मुहूर्त और राहुकाल इस प्रकार है.

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा - Jun 21 07:32 AM – Jun 22 06:37 AM

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा [ क्षय तिथि ] - Jun 22 06:37 AM – Jun 23 05:13 AM

कृष्ण पक्ष द्वितीया - Jun 23 05:13 AM – Jun 24 03:26 AM

नक्षत्र

मूल - Jun 21 06:18 PM – Jun 22 05:54 PM

पूर्वाषाढ़ा - Jun 22 05:54 PM – Jun 23 05:03 PM

करण

बव - Jun 21 07:09 PM – Jun 22 06:37 AM

बालव - Jun 22 06:37 AM – Jun 22 05:59 PM

कौलव - Jun 22 05:59 PM – Jun 23 05:13 AM

तैतिल - Jun 23 05:13 AM – Jun 23 04:22 PM

योग

शुक्ल - Jun 21 06:42 PM – Jun 22 04:45 PM

ब्रह्म - Jun 22 04:45 PM – Jun 23 02:26 PM

वार

शनिवार

त्यौहार और व्रत

देव स्नान पूर्णिमा

कबीर जयंती

पूर्णिमा

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:46 AM

सूर्यास्त - 7:11 PM

चन्द्रोदय - Jun 22 7:54 PM

चन्द्रास्त - Jun 23 6:34 AM

अशुभ काल

राहू - 9:07 AM – 10:48 AM

यम गण्ड - 2:09 PM – 3:50 PM

कुलिक - 5:46 AM – 7:27 AM

दुर्मुहूर्त - 07:33 AM – 08:27 AM

वर्ज्यम् - 04:19 PM – 05:53 PM, 03:10 AM – 04:43 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:02 PM – 12:55 PM

अमृत काल - 11:40 AM – 01:15 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:10 AM – 04:58 AM

आनन्दादि योग

गद Upto - 05:54 PM

मातंग

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा धनु राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 1, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा