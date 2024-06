Panchang 25 June 2024 : आज मंगलवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 25 June 2024 : आज 25 जून, मंगलवार का दिन है. मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. आज श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ ही वैधृति और विष्कुंभ योग बने हैं. आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल इस प्रकार है.

ये भी पढ़ें :

यहां हुआ था खाटूश्यामजी के दादा-दादी का विवाह, एक ही रात में बन गया था मंदिर

Laung Ke Totke : लौंग का ये उपाय बदल देगा आपकी जिदंगी, नौकरी हो चाहे बिजनेस तरक्की पक्की

हनुमान जी को प्रिय हैं इस राशि के जातक, हर संकट से बचा लेते हैं बजरंगबली

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्थी - Jun 25 01:23 AM – Jun 25 11:11 PM

कृष्ण पक्ष पंचमी - Jun 25 11:11 PM – Jun 26 08:55 PM

नक्षत्र

श्रवण - Jun 24 03:54 PM – Jun 25 02:32 PM

धनिष्ठा - Jun 25 02:32 PM – Jun 26 01:05 PM

करण

बव - Jun 25 01:23 AM – Jun 25 12:18 PM

बालव - Jun 25 12:18 PM – Jun 25 11:11 PM

कौलव - Jun 25 11:11 PM – Jun 26 10:03 AM

योग

वैधृति - Jun 24 11:51 AM – Jun 25 09:05 AM

विष्कुम्भ - Jun 25 09:05 AM – Jun 26 06:14 AM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

अंगारकी चतुर्थी

संकष्टी गणेश चतुर्थी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:47 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jun 25 10:24 PM

चन्द्रास्त - Jun 26 9:50 AM

अशुभ काल

राहू - 3:50 PM – 5:31 PM

यम गण्ड - 9:08 AM – 10:49 AM

कुलिक - 12:29 PM – 2:10 PM

दुर्मुहूर्त - 08:28 AM – 09:21 AM, 11:26 PM – 12:08 AM

वर्ज्यम् - 06:17 PM – 07:47 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:02 PM – 12:56 PM

अमृत काल - 04:43 AM – 06:13 AM, 03:18 AM – 04:48 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:11 AM – 04:59 AM

आनन्दादि योग

लुम्ब Upto - 02:32 PM

उत्पात

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 26, 01:49 AM तक मकर राशि उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 4, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग - Jun 24 03:54 PM - Jun 25 05:47 AM (Shravana and Monday)