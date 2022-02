कोटा में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, परिजनों 2-2 लाख देने की घोषणा

Kota: कोटा में हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदना प्रकट की है. पीएम मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया है.

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान के कोटा में हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है. इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं. ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे. कोटा में एक दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे. घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.

Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who lost their lives in a tragic accident in Kota. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 21, 2022