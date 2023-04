सचिन पायलट के अनशन के बीच मुख्यमंत्री गहलोत का सबसे बड़ा ऐलान, निशाने पर 2030

CM Ashok Gehlot : राजस्थान की सियासत अब चुनावी मोड में आती दिखाई दे रही है. कांग्रेस नेता सचिन पायलट के धरने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 2030 का ऐलान कर दिया है. मुख्यमंत्री गहलोत ने एक वीडियो सन्देश जारी करते हुए यह ऐलान किया और इसका रोडमैप भी सबके सामने रखा. उन्होंने कहा कि हम साल 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे.

सीएम गहलोत ने बचत, बढ़त और राहत का वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैंने तय किया हैं 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर राज्य बनाना है. इस सपने को साकार करने के लिए चार बजट के साथ और बचत, राहत और बढ़त वाले बजट में मैंने ऐसी योजनाएं बनाई. जो दूसरे किसी राज्य में नहीं हैं, ना ही ऐसी योजनाओं पर विचार हो रहा हैं. किसी ओर राज्य में जनता को 10 लाख का बीमा नहीं मिल पा रहा, गरीबों के घर से 500 रूपए में हमारी सरकार देने जा रही.

राजस्थान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा।#महंगाई_राहत_कैंप

An important announcement for our people in Rajasthan.#MehngaiRahatCamp pic.twitter.com/DVYUKFD9tw

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 11, 2023