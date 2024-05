Sirohi: धर्म में राजनीति नहीं बल्कि अध्यात्म शामिल होना चाहिए, इससे धर्म का स्वरूप बदल जाता है- CM प्रेम सिंह तमांग

CM Prem Singh Tamang: सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग दो दिवसीय प्रवास पर सपरिवार माउंट आबू आये है. यहां उन्होंने मीडिया से बात करते राजनीति पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि, यदि आज लोगों से पूछो तो अधिकतर लोग कहते है कि पोलिटिक्स डर्टी हो गयी है. लेकिन मेरा मानना है कि जेंटल लोग जेंटल पोलिटिक्स करते है. इससे ही समाज सेवा होती है. धर्म में राजनीति को नहीं डालना चाहिए बल्कि राजनीति में अध्यात्म को डालने से राजनीति का रुप बदल जाता है. मैं राजनीति में धर्म को समावेश करने का प्रयास करता हूं.

We are truly blessed to have had the darshan and guidance of the Seniormost Rajyogini Dadi Ratan Mohini Ji and Rajyogi Brij Mohan Bhaiji. I extend my heartfelt gratitude to them for sparing their precious time for us.

Similarly, I wish to express my sincerest thanks to… pic.twitter.com/Zy6phtk9LQ

