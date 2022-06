Udaipur Murder Case: उदयपुर मर्डर केस की बहस में स्वारा भास्कर और कंगना रनौत उतरी

Udaipur: उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की नृशंस हत्या कर दी गई है. पूरे देश में इस घटना का विरोध किया जा रहा है. घटना के बाद प्रदेश में इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं. साथ ही कुछ इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है. घटना के बाद कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने घटना का विरोध किया और प्रतिक्रिया ट्विटर के जरिए दी है.

बीजेपी नेता नुपूर शर्मा के सपोर्ट में टेलर कन्हैयालाल ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट शेयर की थी. जिसके बाद मंगलवार शाम को कन्हैयालाल की बीच बाजार में हत्या कर दी गई. घटना का विरोध करते हुए अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया, ''भयभीत...उदास...नाराज.''

'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, '' एक सच्चा हिंदू बनना और हिंदू-स्थान में जीवित रहना असंभव होता जा रहा है. जीवित रहने के लिए या तो अर्बन नक्सल बनें या गुमनाम हो जाएं या मारे जाएं.''

To survive either become an #UrbanNaxals or become anonymous. Or be dead.

It’s becoming impossible to be a Truthful Hindu and survive in Hindu-sthan.

सिंगर विशाल ददलानी ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है. दोषियों पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत दंडित किया जाना चाहिए.''

It's all gone mad!

This is sick, depraved and absolutely unacceptable. The culprits must be tried BY THE LAW & punished immediately.

Please remember that ALL communal hatred & violence are unacceptable.

Sad that India is suffering every day, because of religion in politics. https://t.co/sscXGsxYYX

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) June 28, 2022