Humanitarian Award 2023: राजेश्वर सिंह को मिला 2023 का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, CJI ने BJP विधायक को किया सम्मानित

Humanitarian Award 2023: दिव्यांगों के लिए परोपकारी कार्य करने वाले भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह को सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड-2023 से सम्मानित किया है. उत्तर प्रदेश के सरोजनी नगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह लंबे समय से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की मुहिम में जुटे हुए हैं. भारत के मुख्य न्यायधीश चंद्रचूड़ ने उन्हें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड-2023 की फिलांथ्रोपिस्ट (परोपकारी) श्रेणी में सम्मान प्रदान किया.

शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन तमन्ना द्वारा आयोजित इस कार्यक्र में डॉ. राजेश्वर सिंह के दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में किये गए कार्यों की एक छोटी क्लिप भी दिखाई गई. कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने डॉ. राजेश्वर सिंह के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में किये गए कार्यों की सराहना की.

Chief Justice of India with a golden heart - very rare that an erudite and intellectual justice not just talks but walks the path of inclusion.

It was indeed a rare honor for me to be felicitated with ‘Humanitarian Award 2023’ for the work done for the differently abled people… pic.twitter.com/jMrvyujVhF

