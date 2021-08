Rajya Sabha में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों पर गिरेगी गाज, सदन अध्यक्ष ले सकते हैं एक्शन

नई दिल्ली: संसद का मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. लेकिन राज्य सभा में बुधवार (10 अगस्त) को हालात बदतर हो गए और विपक्षी सांसद सदन की मर्यादा लांघते हुए वेल में आकर प्रदर्शन किया. एएनआई के सूत्रों के अनुसार, राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं.

सूत्रों के अनुसार, 'राज्य सभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू (M. Venkaiah Naidu) जल्द ही राज्य सभा में विपक्षी सांसदों के कथित अनियंत्रित व्यवहार को लेकर कार्रवाई पर फैसला कर सकते हैं. वह पिछले उदाहरणों और कार्यों को देख रहे हैं. मामला या तो विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है या एक नई समिति का गठन भी किया जा सकता है.'

Rajya Sabha Chairman likely to decide on action to be taken on alleged unruly behavior of oppn MPs in RS soon. He's looking into past precedents & actions, matter either to be handed over to privilege committee or formation of a new committee is also under consideration: Sources

— ANI (@ANI) August 13, 2021