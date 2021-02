Chakka Jam के दौरान झंडे पर दिखी आतंकी भिंडरावाला की तस्वीर, Rakesh Tikait को देनी पड़ी सफाई

नई दिल्ली: भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने चक्का जाम के दौरान लुधियाना में दिखाई दिए 'भिंडरावाले के झंडे' वाली घटना पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर किसानों से बात की जाएगी. अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है. जो चीज प्रतिबंधित है वो नहीं लगानी चाहिए.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में अपने आंदोलन को तेज करते हुए आज संयुक्त किसान यूनियन ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में चक्का जाम करने का ऐलान किया था. इस दौरान पंजाब के लुधियाना शहर से जो तस्वीर सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया. यहां एक ट्रैक्टर पर लगे झंडे में जरनैल सिंह भिंडरावाले (Jarnail Singh Bhindranwale) की तस्वीर छपी हुई थी. जिसके बाद शांति से समाप्त हुआ चक्का जाम सुर्खियों में आ गया.

We will talk (to the people there). If it is indeed the case, it is wrong. This should not be done. If something is banned, it should not be displayed: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union leader pic.twitter.com/oqLSnRbtbE

— ANI (@ANI) February 6, 2021