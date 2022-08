Shri Ram Mandir: अयोध्या के श्रीराम मंदिर की तस्वीरें आईं सामने, कुछ ऐसा दिखेगा गर्भ गृह

Shri Ram Mandir Garbha Gruha:रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें देखा जा सकता है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रस्तावित गर्भ गृह कैसा दिखेगा. बता दें कि मंदिर का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है. प्लिंथ और रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है. साल 2024 तक रामलला को मंदिर के गर्भ गृह में स्थापित करने की योजना है.

जिज्ञासा पर विराम

श्रद्धालुओं को कब से इस पल का इंतजार था कि गर्भ गृह की स्थापना मंदिर में किस जगह पर की जाएगी. हालांकि, अब मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की इस जिज्ञासा पर विराम लगा दिया है. उन्होंने मंदिर में प्रस्तापित गर्भ गृह की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जहां रामलला को स्थापित किया जाएगा.

Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra shares some pictures from the proposed Garbha Gruha of Shri Ram Janmbhoomi Mandir in Ayodhya, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/BJgxbs3QdU

