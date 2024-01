Ram Temple Ayodhya: मंदिर से निकलकर भगवान राम कहां गए? RJD की 'तेजस्वी' प्रवक्ता का जवाब सुनकर लोटपोट हो रहे लोग

RJD Priyanka Bharti Kushwaha on Ram Mandir: देशभर में राम मंदिर को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी को देख सुनकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स (Bihar Politics) हो रही है. डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के राम मंदिर से जुड़े बयान से उठी चिंगारी की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनकी महिला नेता और 'तेजस्वी' प्रवक्ता प्रियंका भारती कुशवाहा ने कुछ ऐसा कह दिया है कि कुछ लोग उनका बयान सुनकर लोटपोट हो रहे हैं, तो कुछ ने माथा पीट लिया.

रामजी तो अयोध्या छोड़ कर कहां निकल गए, RJD की महिला नेता ने बताया

दरअसल आरजेडी (RJD) नेताओं में मानो राम मंदिर पर बयान देने की होड़ लगी है. तेजस्वी के अलावा उनके दल के नेता और मंत्री राम मंदिर पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं. इसी कड़ी में आरजेडी की महिला नेता ने एक डिबेट शो में अयोध्या और राम जी के बारे में जिस अतुलनीय ज्ञान की गंगा बहाई उसे लेकर सोशल मीडिया की गलियों पर मौजूद यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

प्रियंका ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'अभी ये बात कर रही थीं कि सर्वसमावेशी समाज की संरचना हो, ये रामजी का सपना था. रामजी तो तेजस्वी जी के सपने में भी आए, तब न तेजस्वी जी इतना काम कर रहे हैं. राम तो अयोध्या छोड़ कर कब का निकल गए. वो तो मंदिर में हैं ही नहीं.'

'राम मंदिर से निकल कर तेजस्वी जी के मन में गए'

इसके बाद जब एंकर ने उनसे पूछा कि 'राम जी अयोध्या में नहीं हैं!!! तो फिर कहां हैं राम जी?' तब प्रियंका कुशवाहा ने और भी अजब-गजब जवाब दिया. प्रियंका ने फिर कहा ' आपको वही तो बता रही हूं, राम मंदिर से निकल कर तेजस्वी जी के मन में गए.' आप भी देखिए और खुद को इस दिव्य संवाद का गवाह बनाते हुए उनके भाव को महसूस कीजिए.

"Ram ji has left Mandir a long while ago and now, he resides in Tejaswi Yadav's heart," says RJD Spokesperson!

Listen to this interesting debate with @RheemaParashar at our Special Show #5KiPanchayat.#DDNews #RamMandir #RamJanmabhoomi pic.twitter.com/hgEWJlvwWR

— DD News (@DDNewslive) January 5, 2024