Cyclone Dana: 4 राज्यों को चक्रवाती तूफान 'दाना' से राहत, बारिश का अलर्ट; क्यों और कैसे कमजोर हो रहा खतरा?

Why Tropical Cyclone Dana Weaken: देश के पूर्वी राज्यों में आशंकाओं को बढ़ा चुका चक्रवाती तूफान 'दाना' अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है. इसके कमजोर होने से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ ही झारखंड और बिहार के लोगों के सिर से भी बड़ा खतरा लगभग टल गया है. हालांकि, इन राज्यों के कुछ जिले के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने में समय लग सकता है.

चक्रवाती तूफान 'दाना' के कमजोर होने पर क्या बोले IMD के DG?



खतरनाक चक्रवाती तूफान 'दाना' के कमजोर होने को लेकर मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक (DG) डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, '...यह धीरे-धीरे अभी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है और शुक्रवार शाम तक ही यह कमजोर होते-होते एक गहरे दबाव में बदल जाएगा, लेकिन बारिश जारी रहेगी. कई इलाके में अभी भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है. ओडिशा के मयूरभंज, भद्रक, बालासोर, क्योंन्झार में लगातार बारिश होगी...'

चक्रवाती तूफान 'दाना' के कमजोर होने पर हैरत के साथ कई सवाल

पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तमाम प्रशासनिक तैयारियों के बावजूद एक-एक मौत और भारी नुकसान की वजह बना चक्रवाती तूफान 'दाना' अचानक क्यों कमजोर होने लगा? उसके लैंडफाल प्रक्रिया में क्यों देरी हुई? साथ ही लैंडफाल के बाद भीषण चक्रवाती तूफान 'दाना' सिर्फ चक्रवात की स्थिति में कैसे आ पहुंचा? मौसम विज्ञान से जुड़े ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठने लगे हैं. तमाम लोगों ने तूफान से राहत पर हैरत जताया है.

अचानक क्यों कमजोर होने लगा खतरनाक चक्रवाती तूफान 'दाना'?

जानकारी के मुताबिक, आमतौर पर चक्रवाती तूफान की लैंडफाल प्रक्रिया 5 से 6 घंटे का समय लगता है. इससे अलग चक्रवाती तूफान 'दाना' की लैंडफाल प्रक्रिया में करीबन 8 घंटे का समय लगा था. ओडिशा में रात 12 बजे से भीतरकनिका हवालीखटी नेचरकैंपस के समीप लैंडफाल प्रक्रिया शुरू हुई जो सुबह साढ़े 8 बजे तक चली. इसके बाद भारी नुकसान के बीच मौसम में अचानक बदलाव से खतरनाक चक्रवाती तूफान 'दाना' शांत और कमजोर होने लगा.

दो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 'दाना' के लैंडफाल प्रक्रिया में देरी

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर की डाइरेक्टर मनोरमा मोहंती ने बताया कि दो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लिए 'दाना' के लैंडफाल प्रक्रिया में देरी हुई. क्योंकि चक्रवाती तूफान जब तट की तरफ आगे बढ़ा तो दो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया था. इसका मतलब है चक्रवाती तूफान 'दाना' के दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम दिशा में दो दबाव का क्षेत्र बन गए थे. ये दोनों तरफ के दबाव ने चक्रवात 'दाना' को दबा दिया.

