Ayodhya: प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मिड-डे मील में दिया गया चावल-नमक, वीडियो हुआ वायरल तो हरकत में आया प्रशासन

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भोजन में सिर्फ चावल-नमक दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के कुछ घंटों बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है. स्कूल के प्रिंसिपल के निलंबन आदेश जारी कर दिए गए हैं और ग्राम प्रधान को नोटिस भी जारी किया है. वायरल वीडियो में, बच्चों को मिड-डे मिल कार्यक्रम के तहत उबले हुए चावल और नमक खाते हुए देखा जा सकता है. वीडियोग्राफर स्कूल की दीवार पर लगा दिन के भोजन का मेन्यू भी दिखाता है और उसकी वास्तविकता से तुलना करता है.

जिला मजिस्ट्रेट ने दिए प्रिंसिपल के निलंबन के आदेश

मामले का संज्ञान लेते हुए अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने अयोध्या के चौरेबाजार क्षेत्र के दिहवा पांडेय प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल एकता यादव के निलंबन आदेश जारी कर ग्राम प्रधान को नोटिस भेजा है.

School kids are eating school meal, boiled rice and salt in Ayodhya, India. In that town, Hindu right wing is building a huge temple spending 18 billion rupees after demolishing a mosque. pic.twitter.com/ZyfY9jnp73

— Ashok Swain (@ashoswai) September 28, 2022