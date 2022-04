Ripun Bora Joins TMC: कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सांसद रिपुन बोरा टीएमसी में शामिल

Former Assam Congress President Ripun Bora joined TMC: असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा रविवार को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पूर्व राज्यसभा सांसद को पार्टी में शामिल किया. बोरा ने राज्य कांग्रेस में अंदरूनी कलह का हवाला देते हुए रविवार को पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया.

Delighted to welcome Shri @ripunbora, Former Minister of Panchayat & Rural Development, Minister of Education in Assam, former

Rajya Sabha MP & former President of Assam Pradesh Congress committee!

He joined us today in the presence of Shri @abhishekaitc. pic.twitter.com/ewhzXmafzH

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 17, 2022