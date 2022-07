Lalu Prasad Yadav Latest Photo: हॉस्पिटल में एडमिट लालू यादव की तस्वीर आई सामने, बेटी ने लिखा इमोशनल पोस्ट

Lalu Prasad Yadav Latest Photo: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. वह पटना के पारस अस्तपाल के आईसीएयू में भर्ती हैं. लालू रविवार को घर की सीढ़ियों से गिर गए थे और उनकी दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया और कमर में भी चोट आई है. इस बीच, लालू प्रसाद यादव की अस्पताल से तस्वीरें सामने आई हैं. उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने फोटो को शेयर किया और भावुक पोस्ट लिखा है.

रोहिणी ने लालू की दो तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हैं. फोटोज शेयर करते हुए लालू यादव की बेटी रोहिणी ने लिखा कि पापा उनके लिये हीरो की तरह हैं, जिनके जल्द ठीक होने की वह कामना करती हैं.

तस्वीरों में लालू की बेटी मीसा भारती भी दिख रही हैं. वह वीडियो कॉल के जरिए पिता लालू यादव को देख रही हैं, इसमें वह भावुक दिख रही हैं. रोहिणी आचार्य ने लिखा, 'मेरे हीरो, मेरे सपोर्ट पापा. गेट वेल सून.' रोहिणी ने आगे लिखा कि हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआएं है जिनकी शक्ति.

My hero

My backbone Papa

Get well soon

हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति

करोड़ों लोगों की दुआएं है जिनकी शक्ति pic.twitter.com/36ndAbRnTG

— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) July 5, 2022