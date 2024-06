सेंगोल पर SP-RJD ने काटा बवाल, BJP का पलटवार लेकिन कांग्रेस ने क्यों साध रखी है चुप्पी?

History of Sengol: इस वक्त विपक्ष संसद में फ्रंटफुट पर खेलने के मूड में दिख रहा है. पहले दिन उसने मुद्दा बनाया कि संविधान अब भी खतरे में है. दूसरे दिन सरकार ने भी उसे इमरजेंसी याद दिला दी. अब फिर विपक्ष ने हमला किया है. और इस बार उसका हथियार है राजदंड..यानी सेंगोल.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अभिभाषण के लिए संसद भवन पहुंचीं तो उनके स्वागत के प्रोटोकॉल में सेंगोल भी शामिल था. लोकसभा का एक सीनियर मार्शल राष्ट्रपति के आगे-आगे सेंगोल लेकर चल रहा था. राष्ट्रपति के आसन ग्रहण करने के बाद सेंगोल को वापस उसकी जगह पर स्थापित कर दिया गया. उसी जगह और उसी कांच के फ्रेम में, जहां दो दिन से हर सांसद की शपथ के वक्त बैकग्राउंड में आप इसे देख रहे थे.

फूंक-फूंककर कदम रख रही कांग्रेस

लेकिन अब सेंगोल विपक्षी दलों को खटक रहा है. वो इसे संसद में नहीं देखना चाहते. लेकिन कांग्रेस इस मामले में फूंक-फूंककर कदम रख रही है. जबकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल खुलकर खेल रहे हैं. दरअसल सेंगोल का नाता दक्षिण भारत से है, जहां कांग्रेस अपने पांव और मजबूत करने के सपने देख रही है. लिहाजा अब तक शायद ही किसी कांग्रेस नेता की ओर से सेंगोल पर कोई बयान दिया गया हो.

वहीं यूपी के समाजवादी सांसद आरके चौधरी ने शपथ के बाद ही स्पीकर को चिट्ठी लिख दी थी कि इसे हटवाएं. आज फिर कहा कि ये राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजे-रजवाड़े का महल नहीं है.

#WATCH | President Droupadi Murmu leaves from Lok Sabha after concluding her address to a joint session of both Houses of the Parliament.

A Parliament official, carrying Sengol, leads the way.

