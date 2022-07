Road Rage in Delhi: दिल्ली में रोड रेज का मामला, स्कूटी टच होने पर युवक की बेरहमी से हत्या

Road Rage in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोड रेज का एक मामला सामने आया है. यहां के पूर्वी दिल्ली इलाके में स्कूटी टच हो जाने के बाद एक शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी. ये घटना रविवार रात की है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, युवक के सीने पर किसी किसी नुकीली चीज से वार किया गया. मृतक का नाम निखिल शर्मा है. वह महज 20 साल का था और पूर्वी दिल्ली में ही रहता था. पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 8 बजकर 42 मिनट पर उन्हें कॉल मिली कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में झगड़े में एक शख्स घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी.

Road rage incident on NH24 curve near Samaspur village left 1 dead after he got into an altercation with an unidentified accused. After a minor incident, both got into a scuffle & accused stabbed victim in chest. Case under relevant sections filed, investigation on: Delhi Police pic.twitter.com/tDdGpYu0l5

