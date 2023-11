रॉक म्यूजिक के दिग्गज Mick Jagger ने भारत को कहा 'थैंक्स' तो PM मोदी बोले- आते रहिए

Narendra Modi News: पीएम मोदी ने रॉक लीजेंड और रोलिंग स्टोन्स के फ्रंटमैन मिक जैगर उस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने भारत को धन्यवाद कहा था. जैगर ने एक गीत और हिंदी में लिखे एक नोट के साथ भारत को धन्यवाद कहा.

जैगर ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘Thanks India Got away from it all here! धन्यवाद और नमस्ते भारत। रोज के कामों से दूर; इधर आकर मुझे बड़ी ख़ुशी हुई. आप सबको बहुत प्यार के साथ, मिक.’

‘You Can’t Always Get What You Want’, but India is a land brimming with seekers, offering solace and ‘Satisfaction’ to all.

Delighted to know you found joy among the people and culture here.

Do keep coming… https://t.co/UXKH529mu5

— Narendra Modi (@narendramodi) November 18, 2023