कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद दिल्‍ली स्थित इंडिया इस्‍लामिक कल्‍चरल सेंटर (IICC) के अध्‍यक्ष निर्वाचित हुए हैं. सलमान खुर्शीद को कुल 728 वोट मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी आसिफ हबीब को 278 वोट मिले. आरएसएस समर्थित मुस्लिम राष्‍ट्रीय मंच के राष्‍ट्रीय संयोजक और आन्‍कोलोजिस्‍ट माजिद अहमद तालिकोटी भी अध्‍यक्ष पद के लिए खड़े थे लेकिन 227 वोटों के साथ उनको चुनावी रेस में तीसरा स्‍थान मिला.

I am deeply honored to be elected as the President of IICC. Thank you to all the members for your trust and support. Congratulations to all the elected candidates! Together, we will work towards the betterment and preservation of IICC’s values. pic.twitter.com/qdpzwmTJAK

— Salman Khurshid (@salman7khurshid) August 14, 2024