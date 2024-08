'जिंदगी में सरकार का दखल कम हो'...मोहन भागवत ने पेश किया RSS का विजन

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के हेडक्‍वार्टर पर झंडा फहराते हुए कहा, 'हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिन पूरा कर रहे हैं....देश में इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाला समूह और उनके पीछे खड़े होने वाले समाज ये दोनों बातें जब बनी तब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई...हमने जो बड़ी मेहनत से स्वतंत्रता पाई वो पीढ़ी तो चली गई लेकिन आने वाले पीढ़ी को स्व के रंग में रंगना और उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है...

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: RSS chief Mohan Bhagwat says, "... There is a lot of disturbance in the neighbouring country. The Hindu brothers living there have to bear the heat without any fault of theirs. India not only has the responsibility to protect itself and to remain…

